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الرئيس الفنزويلي يؤكّد انسحاب بلده "إلى الأبد" من منظمة الدول الأميركية

أخبار دولية
2023-05-16 | 06:45
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الرئيس الفنزويلي يؤكّد انسحاب بلده &quot;إلى الأبد&quot; من منظمة الدول الأميركية
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الرئيس الفنزويلي يؤكّد انسحاب بلده "إلى الأبد" من منظمة الدول الأميركية

أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين أن بلده لن يعود أبدًا إلى منظمة الدول الأميركية، بعد أربعة أعوام على انسحابه منها بسبب عدة خلافات.
 
     
وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي "انسحبنا منها، انسحبنا منها إلى الأبد ولا نخطط للعودة".
 
     
وشدّد مادورو على ضرورة التخلص من المنظمة، متفقًا بذلك مع نظيره المكسيكي أندريس لوبيز أوبرادور الذي دعا الخميس إلى "حل منظمة الدول الأميركية" التي اعتبرها "عديمة الفائدة".

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