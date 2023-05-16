مسؤول ليبي رفيع يأسف لـ"عودة الديكتاتورية" في تونس

أعرب مسؤول ليبي كبير الثلاثاء عن أسفه لـ"عودة الديكتاتورية" إلى تونس، معربا عن تضامنه مع المعارض التونسي الموقوف راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي.





واستنكر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يعمل بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي توقيف "رئيس مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب... المفكر راشد الغنوشي".





وأضاف المشري "هذا التطور العبثي يشهد على عودة الديكتاتورية والظلم وتكميم حرية التعبير في تونس"، مردفا "الغنوشي، لست وحدك".