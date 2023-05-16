أوكرانيا تعلن استعادة 20 كلم مربعا قرب باخموت في الأيام الأخيرة

أكدت أوكرانيا الثلاثاء أنها استعادت 20 كيلومتراً مربعاً في شمال وجنوب باخموت من القوات الروسية، بينما واصلت قوات من موسكو التقدم في المدينة نفسها.





وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على تلغرام "في الأيام الأخيرة، حررت قواتنا حوالي 20 كيلومتراً مربعاً في شمال وجنوب ضواحي باخموت. في حين يتقدم العدو في باخموت نفسها ويدمر بالكامل المدينة بسلاح المدفعية".