عائلات ضحايا مأساة القطار في اليونان يقاضون رئيس الوزراء ومسؤولين

رفعت عائلات ضحايا حادث القطار الذي أوقع 57 قتيلا في 28 شباط في اليونان شكوى قضائية الثلاثاء ضد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس كما أعلن ممثل عن رابطة الضحايا لموقع "لاريسانت".



وقال خريستوس كونستانتينيدس أمام محكمة لاريسا، المدينة القريبة من موقع الحادث، في تصريح نشره موقع "لاريسانت"، "إنه يوم مهم، أكثر أهمية من انتخابات الأحد (...) هذه الشكوى تستهدف 16 شخصا منتخبين ومعينين" بينهم رئيس الحكومة المحافظ.