تعليق مهام رئيس حكومة شرق ليبيا وإحالته للتحقيق

أصدر مجلس النواب الليبي المنعقد في بنغازي بشرق البلاد الثلاثاء، قراراً يقضي بتعليق مهام فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان وإحالته للتحقيق.





وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب في إيجاز صحافي، بأن "المجلس صوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق".





كما تم تكليف أسامة حماد، وزير المالية في حكومة باشاغا ليحل محله بتسيير مهام الحكومة، بحسب بليحق.