وزيرا دفاع اليابان والصين يجريان أول مكالمة عبر خط عسكري مباشر

استخدمت اليابان والصين خطا عسكريا مباشرا جديدا للمرة الأولى الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارتا دفاعهما بعد سنوات من المفاوضات لإنشاء قناة الاتصال.





وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية في بيان أن وزير الدفاع ياسوكازو هامادا أجرى اتصالا هاتفيا مدته 20 دقيقة مع نظيره الصيني لي شانغفو.





وبحسب البيان فإن "هامادا ذكر وجود مخاوف أمنية بين اليابان والصين، بما في ذلك الوضع في بحر الصين الشرقي".