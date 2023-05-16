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ضربة "تركية" شمال العراق تودي بثلاثة مقاتلين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني
أخبار دولية
2023-05-16 | 12:33
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ضربة "تركية" شمال العراق تودي بثلاثة مقاتلين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني
مقتل ثلاثة مقاتلين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني بضربة "تركية" شمال العراق
أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الثلاثاء عن مقتل ثلاثة مقاتلين إيزيديين من تنظيم مرتبط بحزب العمال الكردستاني في ضربة بطائرة مسيّرة في شمال العراق نسبتها إلى الجيش التركي.
وقالت المديرية في بيان إن "طائرة مسيّرة تركية استهدفت، اليوم الثلاثاء، مقرا لوحدات حماية شنكال" في منطقة خانه سور بقضاء سنجار، مضيفة أن "القصف أسفر عن مقتل ثلاثة من مقاتلي تلك الوحدات وإصابة آخر".
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