ماكرون يدين الاعتداء "غير المقبول" والذي "لا يوصف" بحق ابن شقيق زوجته

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بالاعتداء "غير المقبول" و"الذي لا يوصف" بحق ابن شقيق زوجته بريجيت على هامش تظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد.



وقال لدى وصوله إلى قمة مجلس أوروبا في ريكيافيك ان "هذه الأفعال غير مقبولة ولا توصف". واكد ان "لا مكان للعنف في ديمقراطية (...) اي شكل من اشكال العنف غير مبرر".