لندن تعتزم بناء "تحالف دولي" لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن لندن تعتزم بناء "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز اف-16، وذلك إثر لقاء جمع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.



وأشار بيان لرئاسة الحكومة البريطانية إلى أن الرجلين اتّفقا في الاجتماع الذي عقد بمناسبة قمة لمجلس أوروبا في أيسلندا، على "العمل معا من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية (...) بدءا بالتدريب ووصولا إلى تسليم مقاتلات اف-16".