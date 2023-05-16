ماكرون: الدول الأوروبية تفتح "سجلا بالأضرار" الناجمة عن غزو أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مجلس أوروبا أنشأ "سجلا دوليا بالأضرار الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا"، وذلك خلال افتتاح قمة المجلس الذي يضم 46 عضوا في أيسلندا.



ودعا الدول كافة الى المشاركة والمساهمة بشكل نشط في تعبئته.