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موسكو تنفي أن تكون كييف أسقطت 6 صواريخ روسية فرط صوتية طراز كينجال

أخبار دولية
2023-05-16 | 15:41
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موسكو تنفي أن تكون كييف أسقطت 6 صواريخ روسية فرط صوتية طراز كينجال
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موسكو تنفي أن تكون كييف أسقطت 6 صواريخ روسية فرط صوتية طراز كينجال

نفت موسكو الثلاثاء ما أعلنته كييف عن إسقاط دفاعاتها الجوية 6 صواريخ فرط صوتية طراز كينجال خلال هجوم ليلة الإثنين الثلاثاء.
     
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة ريا نوفوستي إن "روسيا لم تطلق هذا العدد من صواريخ "كينجال" الذي تقول أوكرانيا إنها أسقطته"، مضيفا أن "عدد هذه "الاعتراضات الأوكرانية" يزيد بثلاث مرات عما أطلقناه".

أخبار دولية

موسكو

كييف

صواريخ روسية

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