البيت الأبيض يجري "إعادة تقييم" لجولة آسيوية لبايدن وسط أزمة الدين

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن قد يختصر جولته الآسيوية المقررة بعد قمة مجموعة السبع في اليابان هذا الأسبوع، في خضم مفاوضات مع قادة جمهوريين لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.



ويتوجّه بايدن الأربعاء إلى اليابان للمشاركة في قمة تستضيفها هيروشيما، لكن البيت الأبيض أعلن أنه بصدد إجراء إعادة تقييم" لبرنامج جولته في آسيا بعد قمة مجموعة السبع، علما بأنه يفترض أن يتوجّه بعد اليابان إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا.



ويلتقي بايدن في وقت لاحق الثلاثاء رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي لإجراء محادثات حول رفع سقف الدين العام الأميركي بما يجنّب الحكومة التخلّف عن السداد.



وتحذّر وزارة الخزانة الأميركية من عواقب "كارثية" إذا ما بات متعذّرا على الإدارة الأميركية أن تسدّد فواتيرها، مما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظّفين الفدراليين، وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى رفع معدّلات الفائدة بشكل كبير مع ما يمكن أن يترافق من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية.



وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن بايدن سيحضر بالتأكيد قمة مجموعة السبع في هيروشيما، لكن بقية محطّات الجولة غير مؤكدة.



وشدّد كيربي على ان بايدن قادر على الاضطلاع بمهام عدة في آن واحد.



وقال كيربي: "يمكنه أن يسافر إلى الخارج" وأن "يعمل مع قادة الكونغرس للقيام بما هو صائب، رفع سقف الدين العام وتجنّب التخلّف عن السداد حفاظا على مصداقية الولايات المتحدة هنا وفي الخارج".