واشنطن تندد بتوقيف موسكو موظفا سابقا في قنصلية أميركية

نددت الولايات المتحدة باعتقال روسيا موظفا سابقا في قنصلية أميركية قد يُحكم عليه بالسجن بسبب أنشطة وصفتها واشنطن بأنها "روتينية".



وقالت وكالة تاس الروسية الحكومية إن المواطن الروسي روبرت شونوف محتجز بموجب قانون يجرم "التعاون السري" مع دولة أجنبية.



وعمل شونوف لأكثر من 25 عاما في القنصلية الأميركية في مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي حتى عام 2021، عندما فرضت موسكو قيودا على الموظفين المحليين العاملين في بعثات أجنبية.



وأشارت وزارة الخارجية الأميركية الى أن شونوف عمل منذ ذلك الحين لصالح شركة خاصة تعاقدت معها السفارة الأميركية في موسكو تقوم بجمع تقارير صحافية من وسائل إعلام روسية متاحة للجمهور "في امتثال صارم للقوانين والأنظمة الروسية".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "الادعاءات ضد السيد شونوف لا أساس لها إطلاقا"، مؤكدا "إدانته الشديدة" للاعتقال.



ويُحتمل أن يواجه شونوف حكما بالسجن يتراوح بين ثلاث وثماني سنوات.



ونقلت تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: "من الواضح أن الأنشطة غير المقبولة من قبل دول غير صديقة لا تتباطأ بل تتصاعد".



وقللت وزارة الخارجية من أهمية الاتهامات.



وقال ميلر: "مثل أي بعثة دبلوماسية في العالم - بما في ذلك البعثة الروسية في الولايات المتحدة - تتعاقد السفارة الأميركية مع خدمات محلية لتشغيل بعثتها الدبلوماسية".



أضاف أن "استهدافه (شونوف) بموجب قانون "التعاون السري" يسلط الضوء على استخدام الاتحاد الروسي الصارخ للقوانين القمعية المتزايدة ضد مواطنيه".



وتدهورت العلاقات بين روسيا والغرب بشكل حاد منذ غزو موسكو لأوكرانيا. وقادت الولايات المتحدة الجهود لمعاقبة موسكو وتسليح كييف.



وحتى قبل الحرب، كانت الولايات المتحدة على خلاف مع روسيا بشأن قواعد التوظيف في سفارتها، التي تم تقليص طاقمها للحد الأدنى بحسب واشنطن.