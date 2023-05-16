30 قتيلا على الأقل في اشتباكات بوسط نيجيريا

قُتل أكثر من 30 شخصا في اشتباكات بين مجموعات سكانية في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، على ما أعلن مسؤول محلي الثلاثاء.



وقال مفوض الإعلام والتواصل في ولاية بلاتو دان مانجانغ لوكالة فرانس برس إن "الحادثة طالت أكثر من 30 شخصا، خسروا حياتهم"، موضحا أن الاشتباك وقع الإثنين بين "مربي ماشية ومزارعين".