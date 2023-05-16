بايدن يلغي جولة آسيوية كان مقررا أن يجريها بعد قمة مجموعة السبع وسط أزمة سقف الدين العام

سيختصر الرئيس الأميركي جو بايدن جولة في آسيا هذا الأسبوع ويعود إلى واشنطن لإجراء مفاوضات بالغة الأهمية مع الجمهوريين لتفادي تخلف كارثي محتمل عن سداد الدين، حسبما قال مصدران مطلعان على برنامجه لوكالة فرانس برس الثلاثاء.



وألغى بايدن محطتين في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه لا يزال يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، وفق المصدرين غير المخولين التحدث علنا.