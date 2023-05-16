ماكارثي: حل أزمة الدين العام الأميركي لا زال يتطلّب "الكثير من العمل"

رأى رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي الثلاثاء أن المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتجنّب تخلف كارثي عن السداد لا زالت تتطلب كثيرا من العمل، خصوصا وأن هامش التوصل لاتفاق بات ضيقا.



وقال رئيس مجلس النواب في تصريح للصحافيين إثر محادثات أجراها في البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن وقادة الكونغرس: "لدينا الكثير من العمل للقيام به في فترة زمنية قصيرة".