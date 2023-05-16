بايدن يبدي "تفاؤله" بعد محادثات مع قادة الجمهوريين بشأن سقف الدين الأميركي

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "تفاؤله" بعد اجتماع "صريح ومثمر" عقده الثلاثاء مع قادة المعارضة في الكونغرس بشأن سقف الدين العام للبلاد، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وجاء في بيان للرئاسة الأميركية: "هناك عمل لا زال يتعين القيام به في مجموعة من القضايا الصعبة"، مشيراً إلى أنّ بايدن "متفائل بوجود مجال لاتفاق على ميزانية" يحظى بتأييد الحزبين إذا "تفاوض الجانبان بحسن نية".