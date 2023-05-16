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هجوم مسلّح يستهدف موكباً أميركياً في نيجيريا
أخبار دولية
2023-05-16 | 17:38
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هجوم مسلّح يستهدف موكباً أميركياً في نيجيريا
أسفر هجوم مسلّح استهدف موكباً أميركياً في جنوب شرق نيجيريا الثلاثاء عن سقوط أربعة قتلى ليس بينهم أيّ أميركي، وفق ما أفادت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض.
وقال المتحدث باسم الشرطة إيكينغا توتشوكوو إنّ "الموكب لم يضمّ أيّ مواطن أميركي"، مشيراً إلى أنّ المسلّحين "قتلوا عنصرين في قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية" قبل أن يحرقوا سيارتهم.
وفي واشنطن، أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أنّ موكباً أميركيا في نيجيريا تعرّض لهجوم لم يسفر عن إصابة أيّ مواطن أميركي.
أخبار دولية
هجوم مسلّح
نيجيريا
أميركي
جون كيربي
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