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الشرطة تقول إن حريقا في نزل في نيوزيلندا "مريب"...عدد من السكان خرجوا زحفا

أخبار دولية
2023-05-17 | 01:27
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الشرطة تقول إن حريقا في نزل في نيوزيلندا &quot;مريب&quot;...عدد من السكان خرجوا زحفا
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الشرطة تقول إن حريقا في نزل في نيوزيلندا "مريب"...عدد من السكان خرجوا زحفا

الشرطة تقول إن حريقا في نزل في نيوزيلندا "مريب"

أعلنت الشرطة النيوزيلندية الأربعاء إن حريق الفندق الذي أسفر عن سقوط ستة قتلى في العاصمة ويلينغتون الثلاثاء "مريب"، مشيرة إلى أن حريقًا آخر اندلع قبل ساعتين في المبنى. 
 
وقال مفتش الشرطة ديون بينيت في بيان "سنسعى لإثبات وجود أي صلة بين (اندلاع الحريق) والحريق الآخر الذي تلاه وأسفر عن قتلى". وتشير الشرطة إلى أن النار اشتعلت في أريكة قبل ساعتين من الحريق الذي دمر نزل "لوفرز لودج"، موضحة أنه لم يتم إبلاغ إدارة الطوارئ بالحريق الأول حينذاك.
    
ويقيم في هذا النزل المؤلف من أربعة طوابق عمالا وفقراء في ويلينغتون. 
   
وتمكن عدد من سكانه من الخروج زحفا وبصعوبة وسط دخان خانق للهرب من الحريق فجر الثلاثاء بينما قفز آخرون من النوافذ للنجاة.

وعثر رجال الإطفاء على ست جثث داخل المبنى لكن السلطات لم تعلن حتى الآن حصيلة نهائية لأن انهيارا جزئيا لسطح المبنى يعقد جهود البحث. وقالت الشرطة إنها تخطط لدخول المبنى الأربعاء عند التأكد من سلامته، لفحص الموقع الذي "سيستغرق على الأرجح عدة أيام". 
  
في الوقت نفسه، قال بينيت أن فرق البحث "ستحاول العثور على أشخاص قد يكونوا لقوا مصرعهم في الحريق".

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