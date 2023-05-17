الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الشرطة تقول إن حريقا في نزل في نيوزيلندا "مريب"...عدد من السكان خرجوا زحفا
أخبار دولية
2023-05-17 | 01:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
الشرطة تقول إن حريقا في نزل في نيوزيلندا "مريب"...عدد من السكان خرجوا زحفا
الشرطة تقول إن حريقا في نزل في نيوزيلندا "مريب"
أعلنت الشرطة النيوزيلندية الأربعاء إن حريق الفندق الذي أسفر عن سقوط ستة قتلى في العاصمة ويلينغتون الثلاثاء "مريب"، مشيرة إلى أن حريقًا آخر اندلع قبل ساعتين في المبنى.
وقال مفتش الشرطة ديون بينيت في بيان "سنسعى لإثبات وجود أي صلة بين (اندلاع الحريق) والحريق الآخر الذي تلاه وأسفر عن قتلى". وتشير الشرطة إلى أن النار اشتعلت في أريكة قبل ساعتين من الحريق الذي دمر نزل "لوفرز لودج"، موضحة أنه لم يتم إبلاغ إدارة الطوارئ بالحريق الأول حينذاك.
ويقيم في هذا النزل المؤلف من أربعة طوابق عمالا وفقراء في ويلينغتون.
وتمكن عدد من سكانه من الخروج زحفا وبصعوبة وسط دخان خانق للهرب من الحريق فجر الثلاثاء بينما قفز آخرون من النوافذ للنجاة.
وعثر رجال الإطفاء على ست جثث داخل المبنى لكن السلطات لم تعلن حتى الآن حصيلة نهائية لأن انهيارا جزئيا لسطح المبنى يعقد جهود البحث. وقالت الشرطة إنها تخطط لدخول المبنى الأربعاء عند التأكد من سلامته، لفحص الموقع الذي "سيستغرق على الأرجح عدة أيام".
في الوقت نفسه، قال بينيت أن فرق البحث "ستحاول العثور على أشخاص قد يكونوا لقوا مصرعهم في الحريق".
آخر الأخبار
أخبار دولية
حريقا
نيوزيلندا
"مريب"...عدد
السكان
خرجوا
التالي
وزير الدفاع الأميركي: تصدّي أوكرانيا للغزو الروسي درس لتايوان
كيم جونغ أون يتفقد أول قمر اصطناعي تجسسي كوري شمالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-14
موسكو تقول إنها "أصابت" مواقع تضم أسلحة غربية في تيرنوبيل وبيتروبافليفكا بأوكرانيا
آخر الأخبار
2023-05-14
موسكو تقول إنها "أصابت" مواقع تضم أسلحة غربية في تيرنوبيل وبيتروبافليفكا بأوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-27
وثائقي "القبارصة الموارنة" الليلة على الـLBCI... فماذا تقول المخرجة كارمن لبكي؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-27
وثائقي "القبارصة الموارنة" الليلة على الـLBCI... فماذا تقول المخرجة كارمن لبكي؟
0
أخبار دولية
2023-04-27
منظمة حقوقية تقول إن الحرس الأتراك "يعذّبون ويقتلون" سوريين يحاولون عبور الحدود
أخبار دولية
2023-04-27
منظمة حقوقية تقول إن الحرس الأتراك "يعذّبون ويقتلون" سوريين يحاولون عبور الحدود
0
أخبار دولية
2023-04-23
قوات الدعم السريع تقول إنها "نسقت" مع الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في الخرطوم
أخبار دولية
2023-04-23
قوات الدعم السريع تقول إنها "نسقت" مع الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في الخرطوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:44
محكمة استئناف في باريس تحكم بالسجن ثلاث سنوات على ساركوزي
أخبار دولية
03:44
محكمة استئناف في باريس تحكم بالسجن ثلاث سنوات على ساركوزي
0
أخبار دولية
03:14
الأمم المتحدة تقدر قيمة احتياجات السودان من المساعدات بأكثر من ثلاثة مليارات دولار
أخبار دولية
03:14
الأمم المتحدة تقدر قيمة احتياجات السودان من المساعدات بأكثر من ثلاثة مليارات دولار
0
أخبار دولية
02:34
رئيس مجموعة فاغنر الروسية يعلن مقتل أميركي على الجبهة الشرقية في أوكرانيا
أخبار دولية
02:34
رئيس مجموعة فاغنر الروسية يعلن مقتل أميركي على الجبهة الشرقية في أوكرانيا
0
أخبار دولية
01:36
سنان أوغان "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية
أخبار دولية
01:36
سنان أوغان "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-05-15
أمل جديد لمرضى سرطان الرأس والعنق... دراسة في أستراليا بقيادة الطبيب اللبناني شربل داريدو تتوصّل لنتائج مذهلة!
صحة وتغذية
2023-05-15
أمل جديد لمرضى سرطان الرأس والعنق... دراسة في أستراليا بقيادة الطبيب اللبناني شربل داريدو تتوصّل لنتائج مذهلة!
0
اقتصاد
14:08
"المرصد الاقتصادي للبنان" الصادر عن البنك الدولي: الاقتصاد في تراجع حاد وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار
اقتصاد
14:08
"المرصد الاقتصادي للبنان" الصادر عن البنك الدولي: الاقتصاد في تراجع حاد وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار
0
أخبار دولية
03:14
الأمم المتحدة تقدر قيمة احتياجات السودان من المساعدات بأكثر من ثلاثة مليارات دولار
أخبار دولية
03:14
الأمم المتحدة تقدر قيمة احتياجات السودان من المساعدات بأكثر من ثلاثة مليارات دولار
0
اسرار
23:50
أسرار الصحف 17-05-2023
اسرار
23:50
أسرار الصحف 17-05-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:02
بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ
أخبار لبنان
14:02
بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من سيكون أول المتأهلين الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من سيكون أول المتأهلين الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في دبي... حفل تخريج ضخم لطلاب الجامعة الأميركية بمشاركة لبنانية لافتة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في دبي... حفل تخريج ضخم لطلاب الجامعة الأميركية بمشاركة لبنانية لافتة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جبال لبنان قد تضعه على خريطة التسلق العالمية!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جبال لبنان قد تضعه على خريطة التسلق العالمية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مواطنون يصرخون عبر الـLBCI: لولا الدواء السوري البديل لارتفعت الوفيات في قرى عكارية وبقاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مواطنون يصرخون عبر الـLBCI: لولا الدواء السوري البديل لارتفعت الوفيات في قرى عكارية وبقاعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يحضر الأسد قمة جدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يحضر الأسد قمة جدة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"الحشيشة بعقول اللبنانيين" - الجزء الرابع: ماذا ينتظر لبنان من الحشيشة اقتصاديا وطبيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"الحشيشة بعقول اللبنانيين" - الجزء الرابع: ماذا ينتظر لبنان من الحشيشة اقتصاديا وطبيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصارف جديدة في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصارف جديدة في لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:43
بيان لسلامة بعد اصدار مذكرة توقيف دولية بحقه
أخبار لبنان
10:43
بيان لسلامة بعد اصدار مذكرة توقيف دولية بحقه
2
فنّ
05:04
ابن جورجينا رزق ووليد توفيق يلفت الأنظار بوسامته (صور)
فنّ
05:04
ابن جورجينا رزق ووليد توفيق يلفت الأنظار بوسامته (صور)
3
أمن وقضاء
10:02
قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق سلامة
أمن وقضاء
10:02
قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق سلامة
4
خبر عاجل
05:53
لقاء يجمع في هذه الاثناء السفير السعودي وليد البخاري بوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار
خبر عاجل
05:53
لقاء يجمع في هذه الاثناء السفير السعودي وليد البخاري بوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار
5
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصارف جديدة في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصارف جديدة في لبنان؟
6
فنّ
04:20
نانسي عجرم في شوارع إيطاليا... لقطات عفويّة قبل مفاجأة عيد ميلادها!
فنّ
04:20
نانسي عجرم في شوارع إيطاليا... لقطات عفويّة قبل مفاجأة عيد ميلادها!
7
فنّ
05:39
نقل خالد الهبر الى المستشفى... ما هو وضعه الصحي؟
فنّ
05:39
نقل خالد الهبر الى المستشفى... ما هو وضعه الصحي؟
8
صحة وتغذية
07:03
العلاج الحديث للعقم: ما الذي يخبئه المستقبل؟
صحة وتغذية
07:03
العلاج الحديث للعقم: ما الذي يخبئه المستقبل؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store