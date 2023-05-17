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وزير الدفاع الأميركي: تصدّي أوكرانيا للغزو الروسي درس لتايوان

أخبار دولية
2023-05-17 | 01:28
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وزير الدفاع الأميركي: تصدّي أوكرانيا للغزو الروسي درس لتايوان
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وزير الدفاع الأميركي: تصدّي أوكرانيا للغزو الروسي درس لتايوان

اوستن: نأمل أن يكون هناك ما نعلن عنه قريباً

اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا والطريقة التي تقاوم فيها كييف قوات موسكو يقدّمان درساً قيّماً لتايوان، إذ يبيّنان كيف يمكن لجيش أصغر أن يتصدّى لجيش أكبر. 
 
وخلال جلسة استماع أمام لجنة بمجلس الشيوخ، سُئل أوستن عن استراتيجيات الدفاع التي تمتلكها تايوان إذا ما شنّت الصين هجوماً عسكرياً ضدّها، فأجاب: "لقد تعلّمنا عدداً من الدروس المهمّة من الحرب في أوكرانيا (...) ضدّ روسيا".
 
وأوضح أن أحد هذه الدروس هو أنّه حتّى في ظلّ قدرات غير متكافئة وتكتيكات وتقنيات غير متكافئة، يمكن لقوة أصغر أن تبلي بلاء حسناً في الدفاع عن نفسها ضدّ قوة أكبر. 
 
وخلال الجلسة، شدّد الوزير الأميركي على مسامع أعضاء اللجنة على أنّ التفويض الذي منحه الكونغرس للإدارة بسحب أسلحة من المخزونات الأميركية وتزويد تايوان بها - تماماً كما حدث مع أوكرانيا - هو "أمر بالغ الأهمية في جهودنا لتزويد تايوان بما تحتاج إليه" للدفاع عن نفسها.
 
وقال أوستن: "نحن نعمل على تلك المبادرة ونأمل أن يكون هناك ما نعلن عنه قريباً"، من دون أن يحدّد ماهية هذه المبادرة ومتى بالضبط يعتزم الإعلان عنها.

أخبار دولية

تايوان

وزير الدفاع الاميركي

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