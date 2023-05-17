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فقدان 39 شخصاً إثر جنوح سفينة صيد صينية بالمحيط الهندي
أخبار دولية
2023-05-17 | 01:32
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فقدان 39 شخصاً إثر جنوح سفينة صيد صينية بالمحيط الهندي
فقدان 39 شخصاً إثر جنوح سفينة صيد صينية بالمحيط الهندي
أعلنت بكين الأربعاء أنّ سفينة صيد صينية جنحت في المحيط الهندي ما أسفر عن فقدان كامل أفراد طاقمها وعددهم 39 شخصاً.
وقالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية إنّه "حتّى الآن لم يتمّ العثور على أيّ من المفقودين"، مشيرة إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أمر بإطلاق عملية بحث وإنقاذ. ويضم طاقم السفينة 17 صينياً و17 أندونيسياً وخمسة فيليبينيين، حسب القناة.
وأوضحت القناة أنّ السفينة المملوكة لـ"بنغالي جينغلو فيشري كو"، الشركة الصينية المتخصصة بصيد السمك جنحت الثلاثاء قرابة الساعة الثالثة بتوقيت بكين (19,00 ت غ الإثنين). وقالت إن أستراليا ودول أخرى أرسلت فرق إنقاذ إلى موقع غرق السفينة، في حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة في عمليات البحث.
وأطلقت الحكومة الصينية خطة طوارئ تشمل سفارات وقنصليات في أستراليا وسريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا والفيليبين ودولا أخرى، حسب المصدر نفسه.
وتمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في المياه العميقة. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أنّ هذا الأسطول كان يضمّ في 2022 حوالى 564 ألف سفينة صيد.
لكن بسبب نضوب الموارد، يضطر الصيادون الصينيون إلى الإبحار إلى مواقع أبعد ويواجهون عددا متزايدا من المشاكل والحوادث البحرية.
وقتل صينيان من أفراد طواقم في نيسان عندما غرقت سفينتهم قبالة سواحل الفيليبين.
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