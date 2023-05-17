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اقتصاديا... اليابان يتجاوز التوقعات
أخبار دولية
2023-05-17 | 01:32
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اقتصاديا... اليابان يتجاوز التوقعات
أظهرت بيانات رسمية أنّ إجمالي الناتج المحلّي الياباني ارتفع في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 0.4%، في نمو يفوق التوقّعات وساهم في تحقيقه جزئياً انتعاش القطاع السياحي بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد.
وبعدما كانت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلّي الياباني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي صفراً، توقّع الخبراء أن ينمو الاقتصاد في الرّبع الأول بنسبة 0.2% فقط، لكنّ النتيجة أتت ضعف ذلك الرقم.
وفي التعاملات المبكرة في بورصة طوكيو ارتفع مؤشّر نيكي 0.41 في المئة أي 123.44 نقطة ليصل إلى 29966.43 نقطة بينما ربح مؤشّر توبيكس الأوسع نطاقاً 0.11 في المئة أي 2.32 نقطة ليصل إلى 2129.50 نقطة.
أخبار دولية
اليابان
الاقتصاد الياباني
النمو الاقتصادي
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