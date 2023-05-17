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سنان أوغان "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية

أخبار دولية
2023-05-17 | 01:36
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سنان أوغان &quot;منفتح على الحوار&quot; مع كلا المرشّحين للدورة الثانية
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سنان أوغان "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية

أعلن السياسي التركي القومي المتطرّف سنان أوغان، الذي حلّ ثالثاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء، أنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية مع أنّه قد يدعو ناخبيه لدعم الرئيس رجب طيب أردوغان.
 
وأوغان، الذي انشقّ عن الحركة القومية، الحزب المتحالف مع معسكر الرئيس المنتهية ولايته، حصل في الدورة الأولى على 5.17% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية التي لا تزال غير باتّة.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برسأكد أوغان أنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين، موضحا أنه سيتمّ اتّخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغان وكيليتشدار أوغلو.
 
وتابع النائب السابق: "يمكننا القول إنّنا لا ندعم أيّاً من المرشّحَين".
 
وردّاً على سؤال لفرانس برس، قال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه أردوغان إنّ لا علم له في الوقت الراهن بشأن أيّ اجتماع مقرّر بين الرئيس المنتهية ولايته وأوغان.
 
وأكّد أوغان أنّه لم يتفاجأ بعدد الأصوات التي حصل عليها الأحد والتي ينسبها إلى "قوميين أتراك وشباب يعتبروننا أكثر ثقافة وسئموا من الوجوه السياسية القديمة".
 
ولفت أوغان إلى أنه يؤيّد اعتماد موقف حازم من القضية الكردية ويعارض "الإرهاب بجميع أشكاله". 
 
وقال: "أنا أعارض كلّ منظّمة لا تنأى بنفسها عن الإرهاب"، في إشارة إلى حزب الشعوب الديموقراطي الذي يعتبر أبرز مؤيّد للأكراد وتتّهمه الحكومة بالارتباط بحزب العمّال الكردستاني المصنّف في أنقرة تنظيماً إرهابياً.
 

أخبار دولية

سنان أوغان

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