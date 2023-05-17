رئيس مجموعة فاغنر الروسية يعلن مقتل أميركي على الجبهة الشرقية في أوكرانيا

رئيس مجموعة فاغنر الروسية يعلن مقتل أميركي على الجبهة الشرقية في أوكرانيا

أعلن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو الثلاثاء مقتل متطوع أميركي يعمل إلى جانب قوات كييف في شرق أوكرانيا.



وظهر بريغوجين في التسجيل الذي نشره مدونون عسكريون روس أمام جثة جندي قال إنه أميركي، وسط أنقاض مبنى.وظهر بريغوجين في الفيديو القصير وهو يتجول مع رجاله ليلا بينما يسمع دوي انفجارات مكتومة حوله من دون تحديد المكان أو الزمن الدقيق للمشهد.



وقال بنبرة رسمية وساخرة في الوقت نفسه، وهو يقف بجانب جثة جندي ملقى على ظهره عاري الصدر ومصاب بجرح في بطنه "جاء لمقابلتنا. مواطن من الولايات المتحدة الأميركية".



عرض بريغوجين في الظلام ما يبدو أنه الوثائق الشخصية للجندي. وقال بريغوجين "سنعيده إلى الولايات المتحدة. سنضعه في نعش (مع) العلم الأميركي. مع الاحترام لأنه لم يمت في فراش جده بل في الحرب".



ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من صحة تصريحات بريغوجين من مصدر مستقل.



وفي رسالة نشرها مكتبه الإعلامي مساء الثلاثاء، قال بريغوجين "سأسلم بالتأكيد جثة" هذا المقاتل إلى السلطات الأميركية.



واضاف ساخرا "سأفعل ذلك بشكل خاص من أجل صحيفة واشنطن بوست" وذلك بعد أيام من إعلان الصحيفة الأميركية اليومية أنه عرض على الاستخبارات الأوكرانية تزويدها بمعلومات عن مواقع وحدات للجيش الروسي مقابل انسحاب قوات كييف من باخموت.



وكان بريغوجين وصف الاثنين هذه المعلومات بأنها "مثيرة للضحك".

