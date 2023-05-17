الأمم المتحدة تقدر قيمة احتياجات السودان من المساعدات بأكثر من ثلاثة مليارات دولار

الأمم المتحدة تقدر قيمة احتياجات السودان من المساعدات بأكثر من ثلاثة مليارات دولار

أعلنت الأمم المتحدة أنها تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني وللاجئين، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد الذي يشهد قتالا عنيفا منذ منتصف نيسان.



وفي مراجعة لخطتها من أجل السودان، قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 2,6 مليار دولار - مقابل 1,75 مليار دولار في تقديرات كانون الأول.



واشارت إلى حاجتها إلى 470,4 مليون دولار إضافية للاجئين الذين فروا من البلاد.