بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟

ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى سوريا، مشيرا الى أنّ سوريا ترحّب بكل أبنائها.

وقال بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب: "سواء شجعت الدول الغربية عودتهم أو لم تشجعها فأهلا بهم في بلدهم".

بدوره أكّد بو حبيب أن اللقاء كان إيجابيًا وتم الاتفاق على عدة قضايا "ستبحث في اللجان المختصة في الجامعة العربية منها قضية النازحين السوريين وقضية المخدّرات وغيرها من القضايا".