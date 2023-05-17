قتلى في فيضانات في إيطاليا

خمسة قتلى في فيضانات في إيطاليا



لقي خمسة أشخاص مصرعهم في فيضانات في وسط شمال إيطاليا، حسب حصيلة موقتة أعلنتها الشرطة لوكالة فرانس برس الأربعاء.



وقالت شرطة فورلي تشيسينا في منطقة إيميليا رومانيا إن "عدد الضحايا المؤكد بلغ خمسة قتلى".



وصرح مسؤول في شرطة المنطقة "في المجموع لدينا ثلاثة ضحايا في فورلي وواحد في تشيسينا وواحد في تشيسيناتيكو قد يكون رجلا ألمانيا فقد أثره قبل أيام في ريميني".