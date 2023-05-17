الانتخابات الأوروبية ستجرى بين 6 و9 حزيران

الانتخابات الأوروبية ستجرى بين 6 و9 حزيران



حدد سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء موعد الانتخابات الأوروبية المقبلة بين السادس والتاسع من حزيران، كما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد.



ويفترض أن يصادق مجلس الوزراء الأوروبي رسميا الإثنين على هذا القرار.



يجري انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات بالاقتراع العام الذي يدشن عملية اختيار رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية (البرلمان والمفوضية والمجلس).



وفي المجموع، سيدعى أكثر من 400 مليون أوروبي إلى الاقتراع.



يضم البرلمان الأوروبي حاليا 705 أعضاء منتخبين.



وعدد الأعضاء المنتخبين في كل بلد مرتبط بحجم السكان. وحاليا، يتراوح عدد أعضاء البرلمان الأوروبي حسب الدول من ستة (مالطا ولوكسمبورغ وقبرص) إلى 96 (ألمانيا)، وفرنسا لديها 79 عضوًا.



ويشكل حزب الشعب الأوروبي (يمين) القوة السياسية الرئيسية في البرلمان ويتقدم على الاشتراكيين والديموقراطيين (S&D) وأوروبا التجديد (وسطيون وليبراليون).



ويحدد التوازن بين الكتل السياسية رئاسات المؤسسات الأوروبية الرئيسية (البرلمان والمفوضية والمجلس الأوروبي).



ولم تكشف رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لايين التي تنتمي إلى حزب الشعب الأوروبي، ما إذا كانت ستترشح مرة أخرى لكن هذه الفرضية تبدو مرجحة جدا.



وتتولى رئاسة البرلمان حاليًا أيضًا عضو حزب الشعب الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا بعد أن حلت في كانون الثاني 2022 محل الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي الذي توفي قبل ذلك بوقت قصير.