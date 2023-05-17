الجدعان يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي

رأس وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان اليوم الأربعاء وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد بسلطنة عمان، برئاسة وزير المالية العماني -رئيس الدورة الحالية- سلطان الحبسي، ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام للمجلس.





واستعرضوا خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة من لجنة الوكلاء وعلى المستجدات التي تتم متابعتها من قبل الأمانة العامة.





وناقشوا ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي لتفعيل عملها ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.