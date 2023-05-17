أنقرة تستدعي السفير الألماني بعد تأكيدها توقيف صحافيَين تركيَين في فرانكفورت

استدعت أنقرة السفير الألماني لديها بعد عمليات تفتيش في منزلَي صحافيَين تركيَين في فرانكفورت، على ما أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء في بيان.





وقالت الوزارة إن "الاعتقال غير المبرر لممثلَين عن مكتب فرانكفورت لصحيفة ديلي صباح هو عمل يهدف إلى ترهيب ومضايقة الصحافة التركية". في المقابل، نفى مدّعي عام ألماني محلي لوكالة فرانس برس أن يكون الصحافيان موقوفَين، لكنه أكّد توجيه تهمة "النشر الخطير لبيانات شخصية" إليهما.