وزير الدفاع البريطاني: واشنطن تقرر بشأن إرسال مقاتلات اف-16 لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس الأربعاء في برلين أنه يعود إلى "البيت الأبيض" اتخاذ قرار بشأن تسليم مقاتلات إف-16 إلى كييف.





وقال خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال بشأن "التحالف الدولي" الذي اقترحت لندن تشكيله لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة ذات تكنولوجيا غربية "لا نملك اف-16 ولن نسلّم طائرات تايفون ولكننا طبعاً قادرون على المساهمة في التدريب والدعم، في حدود أن ليس لدينا طيارون لطائرات اف-16".