فقدان 39 شخصاً إثر جنوح سفينة صيد صينية بالمحيط الهندي

أعلنت بكين الأربعاء أنّ سفينة صيد صينية جنحت في المحيط الهندي ما أسفر عن فقدان كامل أفراد طاقمها وعددهم 39 شخصاً.





ويضم طاقم السفينة 17 صينياً و17 أندونيسياً وخمسة فيليبينيين، حسب قناة "سي سي تي في" التلفزيونية وانها جنحت الثلاثاء عند قرابة الساعة الثالثة بتوقيت بكين .





وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين للصحافيين بأن "السفن الصينية والأجنبية وصلت إلى منطقة الحادث وعمليات البحث جارية". وأضاف أن وسائل انقاذ اضافية في طريقها الى الموقع.