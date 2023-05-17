المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة

المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة

أكّد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنّ الرئيس السوري بشار الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة.