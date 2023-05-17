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المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة
أخبار دولية
2023-05-17 | 10:23
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المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة
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المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة
المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة
أكّد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنّ الرئيس السوري بشار الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة.
أخبار دولية
الاسد
المقداد
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