إردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "لشهرين"

اعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لشهرين اضافيين.





وقال إردوغان قبل يوم من انتهاء الاتفاق "بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الاوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين اضافيين".