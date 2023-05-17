رئيس الإكوادور يحلّ البرلمان بعد بدء إجراءات لعزله

أصدر الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو قرارا بحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بسبب "أزمة سياسية حادة"، وفق ما أعلنت الرئاسة الأربعاء غداة بدء النواب إجراءات لعزله.





كما أصدر الرئيس اليميني المحافظ مرسوما حلّ بموجبه "الجمعية الوطنية بسبب الأزمة السياسية الحادة والاضطرابات الداخلية" وفق البيان الرسمي.