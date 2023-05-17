مباحثات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان الجمعة في روسيا

يعقد وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان مباحثات جديدة الجمعة في موسكو، وفق ما أعلنت الخارجية الروسية الأربعاء، ضمن سلسلة جهود دبلوماسية دولية للتقريب بين البلدين الجارين في جنوب القوقاز وفي ظل تجدد التوتر بينهما.





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "تستضيف موسكو في 19 أيار اجتماعا ثلاثيا واجتماعات ثنائية منفصلة" بين وزيري خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان وأذربيجان جيهون بيرموف ونظيرهما الروسي سيرغي لافروف.





وتأتي المباحثات في خضم تجدد التوتر بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين خاضتا حربين، مطلع تسعينيات القرن الماضي وعام 2020، للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي تقطنها غالبية أرمنية وانفصلت أحادياً عن أذربيجان قبل ثلاثة عقود.