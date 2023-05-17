قادة أفارقة يتوجهون إلى كييف وموسكو الشهر المقبل

يبدأ زعماء دول إفريقية يسعون للتوسط من أجل إحلال السلام في أوكرانيا مهمتهم في موسكو وكييف الشهر المقبل، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في حكومة جنوب إفريقيا الأربعاء.





وأعلن الرئيس سيريل رامابوزا الثلاثاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "اتفقا على استقبال" قادة بلدان إفريقية في موسكو وكييف.





وسيقود قادة زامبيا والسنغال وجمهورية الكونغو وأوغندا ومصر وجنوب إفريقيا المبادرة التي رحبت بها الأمم المتحدة.