أوكرانيا تقول إنها أبلغت المبعوث الصيني بأهمية وحدة أراضيها

أوكرانيا تقول إنها أبلغت المبعوث الصيني بأهمية وحدة أراضيها

شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام المبعوث الصيني لي هوي في كييف الأربعاء على ضرورة "إحترام وحدة أراضي" أوكرانيا، مشيدًا بدور الصين "المهم" في جهود إنهاء الحرب مع روسيا.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن كوليبا شرح بالتفصيل إلى الممثل الصيني الخاص مبادىء إرساء سلام دائم وعادل يستند إلى إحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.



ووصل المبعوث الصيني إلى كييف الثلاثاء لإجراء محادثات تستمر يومين في إطار جولة أوروبية لعرض خطة بكين لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

