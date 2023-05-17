الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتمديد إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء بتمديد إتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية لشهرين إضافيين.وقال غوتيريش: "هذه الإتفاقيات مهمة للأمن الغذائي العالمي. المنتجات الأوكرانية والروسية توفر الطعام للعالم"، مؤكدًا في الوقت نفسه على الحاجة لإتفاق أكثر شمولًا وأطول مدة.