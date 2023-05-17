الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن واثق من امكان التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين

أخبار دولية
2023-05-17 | 13:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن واثق من امكان التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بايدن واثق من امكان التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء ثقته بالتوصل الى اتفاق مع خصومه الجمهوريين على رفع سقف الدين العام بشكل يتيح للولايات المتحدة تفادي التخلف عن سداد ديونها.
 
     
وقال الرئيس الديموقراطي إن مسؤولي الكونغرس الذين التقاهم الثلاثاء "متّفقون على عدم تخلفنا عن سداد الديون"، وذلك في تصريحات مقتضبة للصحافيين قبيل توجهه الى اليابان للمشاركة في قمة دول مجموعة السبع.
 
     
وأضاف "أنا واثق من أننا سنتوصل الى اتفاق بشأن الميزانية وبأن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها"، مجددا التحذير من أن بلوغ أكبر اقتصاد في العالم هذه العتبة سيكون "كارثيا للاقتصاد والشعب الأميركيين".

أخبار دولية

امكان

التوصل

اتفاق

الدين

LBCI التالي
كيم جونغ أون يتفقد أول قمر اصطناعي تجسسي كوري شمالي
هجوم مسلّح يستهدف موكباً أميركياً في نيجيريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:08

بايدن يبدي "تفاؤله" بعد محادثات مع قادة الجمهوريين بشأن سقف الدين الأميركي

LBCI
أخبار دولية
16:42

بايدن يلغي جولة آسيوية كان مقررا أن يجريها بعد قمة مجموعة السبع وسط أزمة سقف الدين العام

LBCI
آخر الأخبار
16:41

بايدن يبدي "تفاؤله" بعد محادثات مع قادة الجمهوريين بشأن سقف الدين الأميركي

LBCI
أخبار دولية
2023-05-16

البيت الأبيض يجري "إعادة تقييم" لجولة آسيوية لبايدن وسط أزمة الدين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:27

الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية

LBCI
أخبار لبنان
15:06

البنك الدولي يحذر من تنامي إقتصاد نقدي بالدولار في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:03

السعودية تحتضن وزراء خارجية العرب في جدّة

LBCI
أخبار دولية
12:49

الرئيس السوري بشار الاسد الى جدة.. محسومة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:27

الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية

LBCI
امن وقضاء
13:08

حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟

LBCI
منوعات
04:50

وصل إلى قمة إيفرست 27 مرة... متسلق جبال نيبالي يحقق رقماً قياسياً!

LBCI
صحف اليوم
00:39

أصوات معارضة لأزعور داخل القوات (الاخبار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:36

مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة

LBCI
امن وقضاء
13:08

حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية

LBCI
أخبار دولية
13:03

السعودية تحتضن وزراء خارجية العرب في جدّة

LBCI
أخبار دولية
12:49

الرئيس السوري بشار الاسد الى جدة.. محسومة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:41

مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..

LBCI
أخبار دولية
06:00

بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟

LBCI
فنّ
08:56

ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟

LBCI
حال الطقس
02:45

الطقس الحار مستمرّ...

LBCI
أخبار لبنان
04:36

بلدية جديدة منحلّة؟

LBCI
أخبار لبنان
06:40

إخلاء سبيل هدى سلوم بكفالة مالية

LBCI
صحف اليوم
00:39

أصوات معارضة لأزعور داخل القوات (الاخبار)

LBCI
اخبار البرامج
11:17

"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة