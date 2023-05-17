بايدن واثق من امكان التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء ثقته بالتوصل الى اتفاق مع خصومه الجمهوريين على رفع سقف الدين العام بشكل يتيح للولايات المتحدة تفادي التخلف عن سداد ديونها.





وقال الرئيس الديموقراطي إن مسؤولي الكونغرس الذين التقاهم الثلاثاء "متّفقون على عدم تخلفنا عن سداد الديون"، وذلك في تصريحات مقتضبة للصحافيين قبيل توجهه الى اليابان للمشاركة في قمة دول مجموعة السبع.





وأضاف "أنا واثق من أننا سنتوصل الى اتفاق بشأن الميزانية وبأن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها"، مجددا التحذير من أن بلوغ أكبر اقتصاد في العالم هذه العتبة سيكون "كارثيا للاقتصاد والشعب الأميركيين".