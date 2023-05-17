الولايات المتحدة تعلن تضرر منظومة لصواريخ باتريوت في أوكرانيا لكنها لا تزال تعمل

الولايات المتحدة تعلن تضرر منظومة لصواريخ باتريوت في أوكرانيا لكنها لا تزال تعمل

أكد مسؤول أميركي الأربعاء أن أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" التي تم تزويد أوكرانيا بها تعرض لأضرار لكنه لا يزال يعمل.



وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف إسمه لوكالة فرانس برس إن نظام باتريوت ما زال يعمل، وحجم الضرر الذي تعرض له جراء سقوط مقذوف غير محدد على مسافة قريبة منه لا يزال موضع تقييم.