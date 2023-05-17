الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلينكن يدين الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ويتعهد بالمحاسبة

أخبار دولية
2023-05-17 | 16:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلينكن يدين الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ويتعهد بالمحاسبة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بلينكن يدين الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ويتعهد بالمحاسبة

بلينكن يدين الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ويتعهد بالمحاسبة

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن تحاسب الولايات المتحدة منفذي هجوم على قافلة أميركية في نيجيريا أوقع قتلى، مشيرًا إلى أن القافلة كانت تقوم بمهمة في إطار جهود إستجابة لفيضانات.
      
وقال بلينكن في بيان: "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم. سنواصل العمل عن كثب مع نظرائنا في أجهزة تطبيق القانون النيجيرية لإحضار المسؤولين عن ذلك أمام العدالة".
      
وأضاف مؤكدًا تقارير الشرطة النيجيرية أن الهجوم الذي وقع في ولاية أنامبرا في جنوب شرق نيجيريا أدى إلى مقتل أربعة أشخاص "على الأقل".
  
والقافلة المؤلفة من مركبتين كانت تقل تسعة أشخاص جميعهم نيجيريون، خمسة منهم يعملون للحكومة الأميركية وأربعة من عناصر الشرطة.

أخبار دولية

وزير الخارجية الأميركي

أنتوني بلينكن

LBCI التالي
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
محكمة استئناف في باريس تحكم بالسجن ثلاث سنوات على ساركوزي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-05-04

بلومبرغ: وزير الخارجية الأميركي بلينكن سيزور السعودية في حزيران المقبل

LBCI
أخبار دولية
2023-05-01

السوداني يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط.. وبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-24

أ.ف.ب.: وزير الخارجية الأميركي يعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

LBCI
أخبار دولية
2023-03-30

مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى: التقارب السعودي - الإيراني قد ينعكس بشكل إيجابي على لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:15

إجتماع على هامش الإجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في جدة...

LBCI
أخبار دولية
17:05

البيت الأبيض يأمل بإتفاق "مستدام" بشأن تصدير الحبوب

LBCI
أخبار دولية
16:50

إرتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 226

LBCI
أخبار دولية
16:40

الصين تطلب من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-16

من سيكون أول المتأهلين الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟

LBCI
فنّ
2023-02-01

نجوى كرم تجد صورتها في لعبة "الكلمات المتقاطعة"... هذا ما حصل على متن الطائرة (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-01-08

بايدن يزور الحدود الأميركية-المكسيكية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة

LBCI
صحف اليوم
2023-02-13

سجون لبنان: 8000 موقوف ومحكوم (نداء الوطن)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:08

حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة

LBCI
أخبار لبنان
15:27

الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية

LBCI
رياضة
13:36

مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة

LBCI
امن وقضاء
13:08

حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:41

مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..

LBCI
أخبار دولية
06:00

بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟

LBCI
فنّ
08:56

ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟

LBCI
حال الطقس
02:45

الطقس الحار مستمرّ...

LBCI
أخبار لبنان
04:36

بلدية جديدة منحلّة؟

LBCI
أخبار لبنان
15:27

الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية

LBCI
أخبار لبنان
06:40

إخلاء سبيل هدى سلوم بكفالة مالية

LBCI
صحف اليوم
00:39

أصوات معارضة لأزعور داخل القوات (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة