بلينكن يدين الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ويتعهد بالمحاسبة

بلينكن يدين الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ويتعهد بالمحاسبة

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن تحاسب الولايات المتحدة منفذي هجوم على قافلة أميركية في نيجيريا أوقع قتلى، مشيرًا إلى أن القافلة كانت تقوم بمهمة في إطار جهود إستجابة لفيضانات.



وقال بلينكن في بيان: "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم. سنواصل العمل عن كثب مع نظرائنا في أجهزة تطبيق القانون النيجيرية لإحضار المسؤولين عن ذلك أمام العدالة".



وأضاف مؤكدًا تقارير الشرطة النيجيرية أن الهجوم الذي وقع في ولاية أنامبرا في جنوب شرق نيجيريا أدى إلى مقتل أربعة أشخاص "على الأقل".



والقافلة المؤلفة من مركبتين كانت تقل تسعة أشخاص جميعهم نيجيريون، خمسة منهم يعملون للحكومة الأميركية وأربعة من عناصر الشرطة.