الصين تطلب من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية

الصين تطلب من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية

طلبت سلطات العاصمة الصينية بكين من عدد من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية المعلقة على جدرانها الخارجية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية في بكين لوكالة فرانس برس.



وترفع العديد من السفارات الغربية في أنحاء بكين أعلام أوكرانيا تضامنًا مع كييف إثر الغزو الروسي، ويرافقها رسائل دعم بالإنكليزية والصينية.



وقالت مصادر في عدد من البعثات الأوروبية لفرانس برس إنها تلقت إشعارًا هذا الأسبوع من السلطات الصينية تطلب فيه إزالة اللافتات السياسية.



وأشار الجميع إلى أنهم سيرفضون الطلب وأنهم لن يقوموا بتغيير سياساتهم.