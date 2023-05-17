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إرتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 226
أخبار دولية
2023-05-17 | 16:50
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إرتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 226
إرتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 226
تجاوز عدد ضحايا "مذبحة شاكاهولا" في غابة في جنوب شرق كينيا حيث معقل جماعة دينية دعا زعيمها للصيام "للقاء يسوع" ليصبح 226 الأربعاء مع العثور على 15 جثة إضافية، بحسب السلطات.
وتعتقد الشرطة أن معظم الجثث التي تم العثور عليها بالقرب من مدينة ماليندي الساحلية تعود لأتباع جماعة بول ماكينزي نثينغي الذي كان سائق سيارة أجرة في السابق ونصب نفسه "قسًا" لكنيسة "غود نيوز" التي أسسها.
وقالت محافظة المنطقة رودا أونيانشا: "تم إستخراج 15 جثة وتم العثور على واحدة في الغابة".
وبحسب أونياشا، عثرت فرق الإنقاذ على شخص واحد على قيد الحياة.
وتم حتى الآن تشريح 112 جثة ويبدو من عمليات التشريح أن معظم الضحايا ماتوا جوعًا بينما تعرض بعض الضحايا ومنهم أطفال للخنق أو الضرب أو الإختناق.
أخبار دولية
ضحايا
مذبحة شاكاهولا
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