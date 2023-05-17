البيت الأبيض يأمل بإتفاق "مستدام" بشأن تصدير الحبوب

البيت الأبيض يأمل بإتفاق "مستدام" بشأن تصدير الحبوب

رحب البيت الأبيض الأربعاء بتمديد العمل لشهرين إضافيين بإتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، آملًا في التوصل لحل "مستدام" لهذه المسألة الضرورية لإمدادات الغذاء العالمية.



واعتبر مستشار الأمن القومي جايك سالفيان أن التمديد "أمر جيد" لكن "العالم يحتاج للتأكد من أن هذا المسار سيبقى قائما بشكل مستدام"، منتقدًا أخذ موسكو لهذا الإتفاق "رهينة".

