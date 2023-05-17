إجتماع على هامش الإجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في جدة...

إجتماع على هامش الإجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في جدة...

إجتمع وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، على هامش الإجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في جدة، وذلك في إطار التشاور المستمر لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطور الإتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية المبرم في آذار الماضي.



و‏‎تم خلال الإجتماع تبادل وجهات النظر والرؤى في إطار العمل على الحفاظ على المصالح العربية المشتركة وتم الإتفاق في نهاية الإجتماع على إستمرار التشاور في إطار تلك الصيغة، وبما يضمن التنسيق المشترك من أجل مراعاة المصالح العليا المشتركة.