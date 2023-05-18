صندوق النقد يوافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لغانا

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّه وافق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لغانا، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والغارقة في أزمة اقتصادية خطيرة، مشيراً إلى أنّه سيفرج فوراً عن دفعة أولى قدرها 600 مليون دولار.



وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في بيان، أنّ البرنامج الذي أقرّه مجلس إدارتها يمتدّ على 36 شهراً بموجب التسهيل الائتماني الممدّد.



ونقل البيان عن المديرة العامة للصندوق كرستينا جورجييفا قولها إنّ القرض يهدف إلى "إعادة إرساء استقرار الاقتصاد الكلّي والقدرة على خدمة الدين، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى لتعزيز المتانة وإرساء الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولاً".



وأضافت أنّ معالجة اختلالات الموازنة العامة تمثل "عنصراً مركزياً في البرنامج" وكذلك "الحفاظ على استقرار القطاع المالي".



كما يرمي القرض إلى "التحكّم في التضخّم وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي" للبلاد، وفقاً للمديرة العامة.



وزادت الأزمة الاقتصادية فداحة في غانا بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.



وغانا منتج رئيسي للكاكاو والذهب، ولديها أيضاً احتياطيات من الغاز والنفط، لكنّ عبء ديونها انفجر على غرار سائر دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من جرّاء تداعيات كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.