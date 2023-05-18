الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجلس الشيوخ الفرنسي يصف بدوره مجاعة 1930 في أوكرانيا "إبادة جماعية"
أخبار دولية
2023-05-18 | 01:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
مجلس الشيوخ الفرنسي يصف بدوره مجاعة 1930 في أوكرانيا "إبادة جماعية"
مجلس الشيوخ الفرنسي يصف بدوره مجاعة 1930 في أوكرانيا "إبادة جماعية"
حذا مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء حذو الجمعية الوطنية بإقراره نصّاً يدعو الحكومة لاعتبار المجاعة التي تسبّبت بها السلطات السوفياتية في أوكرانيا في ثلاثينيات القرن الماضي وأدت إلى موت الملايين "إبادة جماعية".
وبحضور السفير الأوكراني فاديم أوملتشينكو الذي جلس في منصّة الشرف، أقرّ أعضاء مجلس الشيوخ الاقتراح بأغلبية 327 صوتاً مقابل 16 صوتاً.
ولم تصوّت ضدّ الاقتراح سوى مجموعة من السناتورات غالبية أعضائها شيوعيون.
والاقتراح الذي أقرّه مجلس الشيوخ "يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف رسمياً بعمليات التجويع والترحيل والتصفية التي نظّمتها السلطات السوفياتية بشكل منهجي بحقّ ملايين الأوكرانيين في عامي 1932 و1933 بأنّها إبادة جماعية". كما يطالب النصّ الحكومة بأن "تدين علناً الإبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطات السوفيتية ضدّ سكّان الأرياف الأوكرانيين في عامي 1932 و1933".
وسارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الترحيب بـ"قرار تاريخي لمجلس الشيوخ الفرنسي". وأضاف زيلينسكي في تغريدة على تويتر شكر فيها أعضاء مجلس الشيوخ على مبادرتهم، قائلاً "هذه خطوة مهمّة أخرى نحو استعادة العدالة التاريخية وتخليد ذكرى ملايين الأوكرانيين الذين ماتوا جوعاً".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الشيوخ
الفرنسي
بدوره
مجاعة
أوكرانيا
"إبادة
جماعية"
التالي
المبعوث الصيني الى كييف: "لا حل سحريا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا
بلينكن يدين الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ويتعهد بالمحاسبة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-03-29
النواب الفرنسيون: المجاعة في أوكرانيا في الثلاثينات "إبادة جماعية"
أخبار دولية
2023-03-29
النواب الفرنسيون: المجاعة في أوكرانيا في الثلاثينات "إبادة جماعية"
0
أخبار دولية
2023-03-30
شكوى جديدة ضد "توتال إنرجي" الفرنسية بشبهة التواطؤ في جرائم حرب روسية في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-03-30
شكوى جديدة ضد "توتال إنرجي" الفرنسية بشبهة التواطؤ في جرائم حرب روسية في أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-03-17
أرمينيا تخشى حصول "إبادة جماعية" في ناغورني قره باغ
أخبار دولية
2023-03-17
أرمينيا تخشى حصول "إبادة جماعية" في ناغورني قره باغ
0
أخبار دولية
2023-02-17
شركة "أوشان" الفرنسية تنفي أي مشاركة في الهجوم الروسي على أوكرانيا
أخبار دولية
2023-02-17
شركة "أوشان" الفرنسية تنفي أي مشاركة في الهجوم الروسي على أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:45
باطرفي للـLBCI: التحضيرات تميّز القمة العربية في جدة
أخبار دولية
03:45
باطرفي للـLBCI: التحضيرات تميّز القمة العربية في جدة
0
أخبار دولية
03:27
خروج قطار ينقل الحبوب عن سكته في القرم... والسلطات المحلية تعتبره حادثا مشبوها
أخبار دولية
03:27
خروج قطار ينقل الحبوب عن سكته في القرم... والسلطات المحلية تعتبره حادثا مشبوها
0
أخبار دولية
03:25
أوكرانيا تعلن إسقاط 29 صاروخا روسيا من أصل 30 ليل الاربعاء الخميس
أخبار دولية
03:25
أوكرانيا تعلن إسقاط 29 صاروخا روسيا من أصل 30 ليل الاربعاء الخميس
0
أخبار دولية
03:20
بايدن وصل الى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع
أخبار دولية
03:20
بايدن وصل الى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-27
بسبب جملة king of Israel الرقابة اللبنانية تمنع عرض اغنية ميلادية
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-27
بسبب جملة king of Israel الرقابة اللبنانية تمنع عرض اغنية ميلادية
0
منوعات
08:14
في هونغ كونغ ...اعتقال 11 لاعباً من فريق كرة قدم للتلاعب بالنتائج
منوعات
08:14
في هونغ كونغ ...اعتقال 11 لاعباً من فريق كرة قدم للتلاعب بالنتائج
0
صحف اليوم
2023-02-27
استمارة خطيرة.. لتوطين اللاجئين والنازحين (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-02-27
استمارة خطيرة.. لتوطين اللاجئين والنازحين (الجمهورية)
0
حال الطقس
2023-03-13
منخفض جويّ بعد ظهر اليوم..
حال الطقس
2023-03-13
منخفض جويّ بعد ظهر اليوم..
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:08
حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة
أخبار لبنان
16:08
حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة
0
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
0
رياضة
13:36
مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة
13:36
مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة
0
امن وقضاء
13:08
حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟
امن وقضاء
13:08
حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:04
عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
2
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
3
فنّ
08:56
ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟
فنّ
08:56
ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
5
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
6
أخبار لبنان
04:36
بلدية جديدة منحلّة؟
أخبار لبنان
04:36
بلدية جديدة منحلّة؟
7
أخبار لبنان
06:40
إخلاء سبيل هدى سلوم بكفالة مالية
أخبار لبنان
06:40
إخلاء سبيل هدى سلوم بكفالة مالية
8
اخبار البرامج
11:17
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟
اخبار البرامج
11:17
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store