مجلس الشيوخ الفرنسي يصف بدوره مجاعة 1930 في أوكرانيا "إبادة جماعية"

مجلس الشيوخ الفرنسي يصف بدوره مجاعة 1930 في أوكرانيا "إبادة جماعية"



حذا مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء حذو الجمعية الوطنية بإقراره نصّاً يدعو الحكومة لاعتبار المجاعة التي تسبّبت بها السلطات السوفياتية في أوكرانيا في ثلاثينيات القرن الماضي وأدت إلى موت الملايين "إبادة جماعية".



وبحضور السفير الأوكراني فاديم أوملتشينكو الذي جلس في منصّة الشرف، أقرّ أعضاء مجلس الشيوخ الاقتراح بأغلبية 327 صوتاً مقابل 16 صوتاً.



ولم تصوّت ضدّ الاقتراح سوى مجموعة من السناتورات غالبية أعضائها شيوعيون.



والاقتراح الذي أقرّه مجلس الشيوخ "يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف رسمياً بعمليات التجويع والترحيل والتصفية التي نظّمتها السلطات السوفياتية بشكل منهجي بحقّ ملايين الأوكرانيين في عامي 1932 و1933 بأنّها إبادة جماعية". كما يطالب النصّ الحكومة بأن "تدين علناً الإبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطات السوفيتية ضدّ سكّان الأرياف الأوكرانيين في عامي 1932 و1933".



وسارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الترحيب بـ"قرار تاريخي لمجلس الشيوخ الفرنسي". وأضاف زيلينسكي في تغريدة على تويتر شكر فيها أعضاء مجلس الشيوخ على مبادرتهم، قائلاً "هذه خطوة مهمّة أخرى نحو استعادة العدالة التاريخية وتخليد ذكرى ملايين الأوكرانيين الذين ماتوا جوعاً".