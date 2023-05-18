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المبعوث الصيني الى كييف: "لا حل سحريا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-05-18 | 01:39
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المبعوث الصيني الى كييف: "لا حل سحريا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أكد المبعوث الصيني الخاص لكييف لي هوي أن "لا حل سحريا للأزمة" فيما كرر دعواته الى روسيا وأوكرانيا لبدء محادثات من أجل وقف الحرب، كما أعلنت بكين الخميس.
وامتنعت الصين، الحليفة الاستراتيجية لروسيا، عن إدانة الغزو الروسي لاوكرانيا وحاولت طرح نفسها كوسيط محايد يمكنه المساهمة في إنهاء النزاع.
وزار لي أوكرانيا الثلاثاء والأربعاء حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ومسؤولين آخرين.
ولي هو أعلى مسؤول صيني يزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022.
وقال لي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية: "ليس هناك حل سحري للأزمة، ويجب على كل الأطراف أن تبادر من تلقاء نفسها، وبناء الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لوقف الحرب والتحاور".
وكانت زيارة لي الى كييف جزءا من جولة أوروبية لطرح اقتراحات بكين لانهاء الحرب.
وقال لي في محادثاته مع المسؤولين الأوكرانيين وببينهم كوليبا ان الصين "ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا ضمن قدراتها".
والتقى الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في آذار.
وفي نيسان، تحدث هاتفيا لساعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وانتقد حلفاء أوكرانيا الغربيون شي جينبينغ لرفضه إدانة الغزو والابقاء على تحالف الصين الاستراتيجي مع روسيا رغم ان موسكو تواجه عزلة دولية متزايدة.
أخبار دولية
المبعوث الصيني
لي هوي
الحرب
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