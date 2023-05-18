بايدن وصل الى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس الى اليابان حيث سيشارك من الجمعة الى الاحد في قمة لقادة مجموعة السبع في هيروشيما (غرب)، تاركا وراءه بشكل موقت المفاوضات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين الأميركي.



وهبطت الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" حوالى الساعة 16,00 (7,00 ت غ) في قاعدة ايواكوني الأميركية على بعد حوالى 40 كلم من هيروشيما.

وسيجتمع الرئيس الأميركي مساء مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.